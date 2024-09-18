  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сергеев о трансферах Соболева и Гонду: «Мне не говорили, не лезу в эти дела. С «Зенитом» разошелся тепло, пожелал всем удачи. Рад вернуться в «Крылья», буду набирать форму»
6

Сергеев о трансферах Соболева и Гонду: «Мне не говорили, не лезу в эти дела. С «Зенитом» разошелся тепло, пожелал всем удачи. Рад вернуться в «Крылья», буду набирать форму»

Иван Сергеев высказался об уходе из «Зенита».

– В какой момент ты понял, что надо уходить из «Зенита»?

– Когда не играешь, начинаешь терять форму и навыки. Через матчи легче набирать кондиции. С уходом решилось уже под конец окна. С «Зенитом» разошелся тепло, пожелал всем удачи.

– Трансферы нападающих, Соболева и Гонду, повлияли на твой уход?

– Мне об этом не говорили, не лезу в эти дела. Решал только свои вопросы. Рад, что вернулся в «Крылья», – сказал нападающий «Крыльев Советов».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
logoИван Сергеев
logoЛусиано Гонду
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергеев о «Зените»: «Не знаю, почему Семак не видел меня в составе. На тренировках я работал с полной самоотдачей, никогда не жаловался»
6116 сентября, 15:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сафонов сыграл на ноль в первом матче за «ПСЖ». Вратарь отразил один удар «Жироны»
3211 минут назад
Лига чемпионов. «Ман Сити» сыграл 0:0 с «Интером», «ПСЖ» Сафонова на 90-й дожал «Жирону», «Боруссия» Дортмунд разгромила «Брюгге» в гостях
48516 минут назад
Глушенков о Европе: «В условный «Гавр», «Мальорку» какую-нибудь не поеду, бороться за выживание неинтересно. Смысл выходить и думать: «Сейчас опять проиграем»? Зачем это надо?»
2018 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар», «Динамо» Москва по пенальти победило «Динамо» Махачкала, «Ростов» был сильнее «Оренбурга»
60650 минут назад
«Динамо» Москва по пенальти обыграло «Динамо» Махачкала – 5:3. Лещук отразил удар Глушкова в серии
7751 минуту назад
Боссы «Баварии» подписали петицию против ультраправого экстремизма, антисемитизма и расизма. Хенесс заявил: «Нельзя сидеть сложа руки и смотреть, как история повторяется»
2558 минут назад
Максим Глушенков: «Не понимаю людей, которые к психологу ходят. У каждого психолога есть свой психолог, значит, у него тоже с головой не в порядке как будто. Не верю, как и в депрессию»
108сегодня, 20:06
Флик о том, должна ли «Барса» вернуть уважение в Европе: «Меня не волнует прошлое, важно настоящее. Мы выиграли все матчи в Ла Лиге, наши футболисты могут играть на самом высоком уровне»
4сегодня, 20:02
Николич о 2:0 с «Краснодаром»: «Это ЦСКА Николича, я главный тренер команды и за все отвечаю. Кто серьезно следит за футболом, тот увидит у нас много изменений»
8сегодня, 19:40
Полиция расследует расистские комментарии в адрес Беллингема и Сака в интернете во время Евро-2024. Их оскорбляли больше всех, согласно отчету FA
4сегодня, 19:25
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» победил «Жирону» благодаря автоголу Гассаниги на 90-й – 1:0. Сафонов дебютировал за парижан
1912 минут назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Тоттенхэм» вырвал победу у «Ковентри» в гостях, «Брайтон» выбил «Вулвс»
6214 минут назад
«Боруссия» разгромила «Брюгге» на выезде – 3:0. У Гиттенса дубль, Гирасси забил с пенальти
814 минут назад
«Манчестер Сити» и «Интер» голов не забили – 0:0. Холанд отыграл весь матч, де Брюйне получил травму
2417 минут назад
Личка о победе «Динамо» над «Махачкалой» по пенальти: «Непонятно, почему боимся и неуверенно играем в штрафной, сами себе создали интригу. Нужно быть эффективнее впереди»
220 минут назад
Меньян избежал серьезной травмы. «Милан» ожидает, что вратарь сыграет в дерби с «Интером»
126 минут назад
Тренера академии «ПСЖ» арестовали по подозрению в растлении несовершеннолетних. Он якобы целовал игроков в шею, предлагал полизать их ноги и просил записать секс-видео
835 минут назад
Адриано анонсировал свой прощальный матч между «Интером» и «Фламенго», который пройдет 15 декабря на «Маракане». Форвард сыграет по тайму за каждую из команд
450 минут назад
Де Брюйне травмировался в матче с «Интером», он в слезах общался с медиками. Гюндоган заменил капитана «Ман Сити» в перерыве
254 минуты назад
Фанаты «Милана» скандировали игрокам «Покажите яйца» после 1:3 от «Ливерпуля»
11сегодня, 19:52