Сергеев о трансферах Соболева и Гонду: «Мне не говорили, не лезу в эти дела. С «Зенитом» разошелся тепло, пожелал всем удачи. Рад вернуться в «Крылья», буду набирать форму»

Иван Сергеев высказался об уходе из «Зенита».

– В какой момент ты понял, что надо уходить из «Зенита»?

– Когда не играешь, начинаешь терять форму и навыки. Через матчи легче набирать кондиции. С уходом решилось уже под конец окна. С «Зенитом» разошелся тепло, пожелал всем удачи.

– Трансферы нападающих, Соболева и Гонду, повлияли на твой уход?

– Мне об этом не говорили, не лезу в эти дела. Решал только свои вопросы. Рад, что вернулся в «Крылья», – сказал нападающий «Крыльев Советов ».