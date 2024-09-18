Сергеев о трансферах Соболева и Гонду: «Мне не говорили, не лезу в эти дела. С «Зенитом» разошелся тепло, пожелал всем удачи. Рад вернуться в «Крылья», буду набирать форму»
Иван Сергеев высказался об уходе из «Зенита».
– В какой момент ты понял, что надо уходить из «Зенита»?
– Когда не играешь, начинаешь терять форму и навыки. Через матчи легче набирать кондиции. С уходом решилось уже под конец окна. С «Зенитом» разошелся тепло, пожелал всем удачи.
– Трансферы нападающих, Соболева и Гонду, повлияли на твой уход?
– Мне об этом не говорили, не лезу в эти дела. Решал только свои вопросы. Рад, что вернулся в «Крылья», – сказал нападающий «Крыльев Советов».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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