Диаш про 0:0 с «Интером»: «Сити» играл великолепно, был очень близок к тому, чтобы забить. Хороший экзамен» 

Рубен Диаш оценил ничью с «Интером» (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.

«Игра с сильным соперником выдалась очень напряженной. Мы знали, что нас ждет тоже топ-команда, привыкшая побеждать, так что легкой прогулки это не предвещало.

Команда играла великолепно, мы были очень близки к тому, чтобы забить. Принимаем все произошедшее и движемся далее. Для нас это стало хорошим экзаменом», – сказал защитник «Манчестер Сити ».