Диаш про 0:0 с «Интером»: «Сити» играл великолепно, был очень близок к тому, чтобы забить. Хороший экзамен»
Рубен Диаш оценил ничью с «Интером» (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.
«Игра с сильным соперником выдалась очень напряженной. Мы знали, что нас ждет тоже топ-команда, привыкшая побеждать, так что легкой прогулки это не предвещало.
Команда играла великолепно, мы были очень близки к тому, чтобы забить. Принимаем все произошедшее и движемся далее. Для нас это стало хорошим экзаменом», – сказал защитник «Манчестер Сити».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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