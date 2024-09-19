Индзаги о 0:0 с «Сити»: «Жаль, я хотел победить, ведь они не проигрывают дома с 2018-го. Против «Сити» и «Реала» всегда кажется, что можно забить гол, но это сложно»

Симоне Индзаги доволен игрой «Интера» с «Сити» (0:0).

«Я поздравил ребят, они были великолепны. Мы могли забить, особенно в первом тайме. Играть против «Сити» за три дня до дерби было трудно, но календарь такой, какой есть, и нам нужно адаптироваться. На последних 30 метрах нужно быть хладнокровнее, нужна техника. У нас техничные игроки, и мы много работаем над завершением атак, были лучшей атакующей командой. Но нужно работать еще усерднее.

Против «Сити» и «Реала» всегда кажется, что можно забить гол, но это всегда сложно. В голове остается момент Тареми, который мог забить, и момент Дармиана, но Маттео сказал, что Барелла попросил пас. Жаль, потому что я хотел победить, ведь они не проигрывают дома с 2018 года», – сказал главный тренер «Интера».