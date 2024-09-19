Пеп про 0:0 с «Интером»: «Они не случайно чемпионы Италии, отлично играют на контратаках, великолепно защищаются. «Сити» выступил хорошо, против таких команд большего ожидать невозможно»
Пеп Гвардиола подвел итоги матча с «Интером».
Команды сыграли вничью (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.
«Интер» – замечательная команда, они отлично играют на контратаках и великолепно защищаются. Но в моей команде мне понравилось все, потому что я знаю, с кем мы играли – они стали чемпионами Италии не случайно.
Мы сыграли лучше, чем в финале [Лиги чемпионов в 2023 году] в Стамбуле, создали 4-5 голевых моментов. На этом уровне, против таких команд, большего ожидать невозможно», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Даниэле Мари
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