Барелла – игрок матча «Сити» – «Интер»: «Выполнил больше всех проникающих передач, хотя мячом владел меньше многих других футболистов» 

Николо Барелла признан лучшим игроком матча «Ман Сити» – «Интер» (0:0) в ЛЧ.

Таков вердикт группы технических наблюдателей УЕФА.

«И с мячом, и без него Барелла играл в «Интере » ключевую роль как до, так и после перерыва. В битве чемпионов он принял на себя весь груз капитана команды, чрезвычайно усердно отрабатывая в обороне и хладнокровно обращаясь с мячом. Успешно выполнял роль связующего звена и инициировал организацию атак через свои зоны.

Также он выполнил за игру больше всех проникающих передач, хотя мячом владел меньше многих других игроков», – говорится в сообщении УЕФА.