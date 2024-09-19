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Барелла – игрок матча «Сити» – «Интер»: «Выполнил больше всех проникающих передач, хотя мячом владел меньше многих других футболистов» 

Николо Барелла признан лучшим игроком матча «Ман Сити» – «Интер» (0:0) в ЛЧ.

Таков вердикт группы технических наблюдателей УЕФА.

«И с мячом, и без него Барелла играл в «Интере» ключевую роль как до, так и после перерыва. В битве чемпионов он принял на себя весь груз капитана команды, чрезвычайно усердно отрабатывая в обороне и хладнокровно обращаясь с мячом. Успешно выполнял роль связующего звена и инициировал организацию атак через свои зоны.

Также он выполнил за игру больше всех проникающих передач, хотя мячом владел меньше многих других игроков», – говорится в сообщении УЕФА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoИнтер
logoМанчестер Сити
logoЛига чемпионов УЕФА
рейтинги
logoНиколо Барелла
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