Барелла – игрок матча «Сити» – «Интер»: «Выполнил больше всех проникающих передач, хотя мячом владел меньше многих других футболистов»
Николо Барелла признан лучшим игроком матча «Ман Сити» – «Интер» (0:0) в ЛЧ.
Таков вердикт группы технических наблюдателей УЕФА.
«И с мячом, и без него Барелла играл в «Интере» ключевую роль как до, так и после перерыва. В битве чемпионов он принял на себя весь груз капитана команды, чрезвычайно усердно отрабатывая в обороне и хладнокровно обращаясь с мячом. Успешно выполнял роль связующего звена и инициировал организацию атак через свои зоны.
Также он выполнил за игру больше всех проникающих передач, хотя мячом владел меньше многих других игроков», – говорится в сообщении УЕФА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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