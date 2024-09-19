Энрике про 1:0 с «Жироной»: «Мы заслужили победу, никто не сдавался до самого конца. Это очень непростой соперник – им удалось выйти в ЛЧ, они долго лидировали в Ла Лиге»
Луис Энрике считает, что «ПСЖ» заслужил победу в матче с «Жироной».
Парижане обыграли испанцев (1:0) в матче 1-го туре Лиги чемпионов в результате автогола вратаря Паулу Гассаниги.
– Это была трудная победа?
– Почему «Жироне» удалось выйти в Лигу чемпионов? Почему они долгое время возглавляли таблицу Ла Лиги? Это очень непростая команда, они хорошо защищались. Нам было трудно воспользоваться своими шансами, но мы заслужили победу.
– Каков настрой игроков?
– Они показывают один и тот же настрой уже несколько месяцев. Никто не сдается до самого конца. Гол пришел на последних минутах, можно выдохнуть.
– Что вы скажете о прогрессе?
– Это наша цель. Если говорить о заслугах, я думаю, мы заслужили победу, – передает слова главного тренера «ПСЖ» Canal+.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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