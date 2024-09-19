Витинья об 1:0 с «Жироной»: «ПСЖ» нужно больше рисковать, проявлять характер – как в Лиге 1. Это не тот матч, которого мы ожидали, не показали привычный уровень»
Витинья высказался о победе «ПСЖ» над «Жироной» (1:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.
«Это был не тот матч, которого мы ожидали, мы сыграли не очень хорошо, у нас были трудности. Это заслуга «Жироны». Это не наш привычный уровень. В такой день нужно побеждать. Мы посмотрим, что можем сделать иначе с тактической точки зрения.
Было огромное желание сыграть в этом первом матче Лиги чемпионов, и иногда это мешает. Нужно больше рисковать, проявлять больше характера, как в Лиге 1. Мы должны это исправить к следующему матчу», – сказал полузащитник парижского клуба.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
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