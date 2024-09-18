Тренера академии «ПСЖ» арестовали по подозрению в растлении несовершеннолетних. Он якобы целовал игроков в шею, предлагал полизать их ноги и просил записать секс-видео

Тренера академии «ПСЖ» арестовали по подозрению в растлении несовершеннолетних.

По информации RMC Sport, 27-летний подозреваемый был помещен под стражу и предстанет перед Версальским уголовным судом.

Тренер начал работать в академии парижского клуба в прошлом году. С тех пор он начал «вести себя неадекватно с мальчиками в возрасте от 14 до 16 лет». Некоторые из них сообщили, что он целовал их в шею. У нескольких других он якобы просил фотографии их ног, которые предлагал помассировать, поцеловать или полизать.

Один из подростков утверждает, что тренер пытался запустить руку в его спортивный костюм. Он также якобы расспрашивал других подопечных об их сексуальной жизни, даже попросив одного из них записать секс-видео со своей девушкой.

В общей сложности 6 студентов свидетельствовали о подобном поведении, начиная с осени 2023 года, и родители одного из них подали жалобу. Подозреваемый частично признал вино, но отрицал, что целовал одного из юных футболистов в шею.

Отмечается, что у этого человека уже была судимость за подобное поведение. В мае прошлого года он был приговорен к 6 месяцам тюрьмы условно за аналогичные действия в Сен-Сен-Дени. Жалоба на него поступила в конце 2021 года – мужчина вел себя практически так же, как и в этом случае.

Он также был внесен в список лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, и ему было запрещено работать с несовершеннолетними. Однако этот приговор был вынесен уже после того, как он был принят на работу в академию «ПСЖ».

«Как только об этом стало известно, клуб немедленно принял все необходимые меры. Тренер, работающий неполный рабочий день, был отстранен от работы, и соответствующие органы были незамедлительно предупреждены и взялись за расследование этого дела.

Защита неприкосновенности спортсменов всегда была и остается абсолютным приоритетом для «Пари Сен-Жермен », – заявили в клубе.