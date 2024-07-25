Фанаты Аргентины прислали Хакими эмодзи обезьян, назвали «черным» и «насильником» после победы Марокко на Олимпиаде

Теги ПСЖ лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу происшествия болельщики Сборная Марокко по футболу олимпийская сборная Аргентины Олимпиада-2024 Олимпийский футбольный турнир олимпийская сборная Марокко соцсети Ашраф Хакими дискриминация Футбол

Ашраф Хакими получил расистские сообщения после матча с Аргентиной на Олимпиаде.

Защитник «ПСЖ» вошел в состав олимпийской сборной Марокко. 24 июля команда встречалась с Аргентиной в 1-м туре группового этапа олимпийского футбольного турнира.

На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Аргентина сравняла счет благодаря голу Кристиана Медины, но судья Гленн Нюберг отправился смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда. В это время на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в  Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион.

Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, при этом гол аргентинцев был отменен. Матч завершился победой Марокко со счетом 2:1.

После окончания матча, в котором Хакими не отметился результативными действиями, в инстаграме марокканца стали появляться оскорбительные комментарии от аргентинских фанатов и эмодзи в виде обезьян, крыс и других символов, отсылающих к цвету кожи футболиста.

Хакими писали «черный», «насильник» (в марте 2023 года футболиста «ПСЖ» обвинили в изнасиловании 24-летней девушки – Спортс) и прочие оскорбления.

 Фото: x.com/ActuHakimi

Какая дичь! На Аргентину напали фанаты, матч Олимпиады прерывали на два часа после гола на 90+16 – но ВАР его отменил!

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спортс,а почему комментарии насчёт видео Дзюбы тёрли,а здесь скрините? )))
+17
-6
+11
Ответ vulturecrow
оскорбления в соцсетях пишут какие-то левые чуваки, а под беспорядки могут попасть сборная Аргентины и их болельщики. будем наблюдать.
Ну да, типа здешних болел Аргентины)
+7
-1
+6
Ответ mbauer
Безотносительно существа вопроса: вот не лень же людям
Тебе же не лень было написать сообщение, как и мне. Так и им не лень
+4
-1
+3
Безотносительно существа вопроса: вот не лень же людям
+3
0
+3
ну а что еще могут делать болельщики и игроки этой страны( но мессиголовые должны опять заявить,что все это нормально и правильно
+16
-13
+3
Какая команда такие и болельщики
+8
-6
+2
Ответ Илья Банюк
ну а что еще могут делать болельщики и игроки этой страны( но мессиголовые должны опять заявить,что все это нормально и правильно
У вас в фамилии впереди "Е" пропущено
+8
-7
+1
Ответ DivanGeneral
Тебе же не лень было написать сообщение, как и мне. Так и им не лень
Вообще прав. Мотивы конечно разные. Но логика, да. Правда твоя
+1
0
+1
Ответ mbauer
Безотносительно существа вопроса: вот не лень же людям
Вот не лень же делать скрины в инсте и потом делать из этого новость.
+2
-1
+1
Аргентинцы всё же дикари какие-то
+1
0
+1
Быдло в команде - быдло и среди фанатов
+2
-1
+1
Первыми обиделись белые либералы
+5
-4
+1
16 добавленная минута , это как экстратайм . Надо чето с этим решать.
Либо играть ровно 45 минут , либо останавливать как в хоккее или баскетболе
+2
-1
+1
Совсем неудивительно от них такое ожидаемо получить. Что игроки, что болельщики способны на такое.
+1
-1
0
Фанаты n прислали игроку m гадость после поражения любимой команды. Можно зайти в любую крупную социальную сеть за доказательствами.
0
0
0
Полнейшая деклассификация лягушатников. Победа в финале ЧМ, подорванные пятые точки от безобидной кричалки, позор на олимпиаде. Тотальное унижение афрофранцузов.
+3
-3
0
Одна нация )
+1
-1
0
Ответ Евгений Семенченко
Спортс,а почему комментарии насчёт видео Дзюбы тёрли,а здесь скрините? )))
Ваш коммент тогда потерли, я так понимаю) Бывает, что поделать)
0
0
0
Месси надо бы извиниться, мог бы и пресечь это!
+1
-1
0
Комментарии под постом Хакими явно оставляли самые достойные представители страны.
0
0
0
Совсем Аргентинцы не берегут нервы у Французов
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий