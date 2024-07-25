Фанаты Аргентины прислали Хакими эмодзи обезьян, назвали «черным» и «насильником» после победы Марокко на Олимпиаде

Ашраф Хакими получил расистские сообщения после матча с Аргентиной на Олимпиаде.

Защитник « » вошел в состав олимпийской сборной . 24 июля команда встречалась с Аргентиной в 1-м туре группового этапа олимпийского футбольного турнира.

На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Аргентина сравняла счет благодаря голу Кристиана Медины, но судья Гленн Нюберг отправился смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда. В это время на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион.

Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, при этом гол аргентинцев был отменен. Матч завершился победой Марокко со счетом 2:1.

После окончания матча, в котором Хакими не отметился результативными действиями, в инстаграме марокканца стали появляться оскорбительные комментарии от аргентинских фанатов и эмодзи в виде обезьян, крыс и других символов, отсылающих к цвету кожи футболиста.

Хакими писали «черный», «насильник» (в марте 2023 года футболиста «ПСЖ» обвинили в изнасиловании 24-летней девушки – Спортс) и прочие оскорбления.

Фото: x.com/ActuHakimi

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