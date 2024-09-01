Умер бывший игрок «ПСЖ», «Лестера», «Кардиффа» и сборной Кот-д’Ивуара Сол Бамба. Тренеру турецкого «Аданаспора» было 39 лет

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Умер бывший игрок «ПСЖ», «Лестера», «Кардиффа» и сборной Кот-д’Ивуара Сол Бамба.

Тренеру «Аданаспора», выступающего во втором по рангу дивизионе Турции, было 39 лет. Клуб сообщил, что он был госпитализирован в связи с плохим самочувствием. 

В январе 2021 года у Бамба, выступавшего тогда за «Кардифф», была выявлена неходжкинская лимфома. Он прошел курс химиотерапии и провел еще один сезон в качестве игрока – за «Мидлсбро». 

Также в карьере защитник выступал за «ПСЖ» (был выпускником академии клуба), «Хиберниан», «Лестер», «Лидс» и сборную Кот-д’Ивуара, с которой стал вице-чемпионом Кубка Африки в 2012 году. 

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