Умер бывший игрок «ПСЖ», «Лестера», «Кардиффа» и сборной Кот-д’Ивуара Сол Бамба. Тренеру турецкого «Аданаспора» было 39 лет

Умер бывший игрок «ПСЖ», «Лестера», «Кардиффа» и сборной Кот-д’Ивуара Сол Бамба.

Тренеру « », выступающего во втором по рангу дивизионе Турции, было 39 лет. Клуб сообщил, что он был госпитализирован в связи с плохим самочувствием.

В январе 2021 года у , выступавшего тогда за « », была выявлена неходжкинская лимфома. Он прошел курс химиотерапии и провел еще один сезон в качестве игрока – за «Мидлсбро».

Также в карьере защитник выступал за « » (был выпускником академии клуба), «Хиберниан», « », «Лидс» и сборную Кот-д’Ивуара, с которой стал вице-чемпионом Кубка Африки в 2012 году.