Умер бывший игрок «ПСЖ», «Лестера», «Кардиффа» и сборной Кот-д’Ивуара Сол Бамба. Тренеру турецкого «Аданаспора» было 39 лет
Умер бывший игрок «ПСЖ», «Лестера», «Кардиффа» и сборной Кот-д’Ивуара Сол Бамба.
Тренеру «Аданаспора», выступающего во втором по рангу дивизионе Турции, было 39 лет. Клуб сообщил, что он был госпитализирован в связи с плохим самочувствием.
В январе 2021 года у Бамба, выступавшего тогда за «Кардифф», была выявлена неходжкинская лимфома. Он прошел курс химиотерапии и провел еще один сезон в качестве игрока – за «Мидлсбро».
Также в карьере защитник выступал за «ПСЖ» (был выпускником академии клуба), «Хиберниан», «Лестер», «Лидс» и сборную Кот-д’Ивуара, с которой стал вице-чемпионом Кубка Африки в 2012 году.