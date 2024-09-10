Никто не верит, что Эндрик обожает Бобби Чарльтона. Никто 🙄

Только издеваются.

За 18-летним Эндриком окончательно закрепилось прозвище – «Бобби». В честь великого сэра Бобби Чарльтона.

Уже не отвертешься, подтвердил Родриго: «Больше не Эндрик. Теперь он Бобби. Он ничего не сможет сделать. Если рассердится или что-то такое, сделает только хуже».

Эндрик, конечно, не злится – наоборот, доволен. Чарльтон – один из его главных кумиров.

Эндрик посвящал Чарльтону гол на «Уэмбли»

Никто не верит, а парень правда постоянно называет Чарльтона ориентиром. В интернете разошлось интервью, которое Эндрик дал на мероприятии New Balance еще перед стартом сезона (у него спонсорский контракт, в 2023-м отказал Nike и adidas).

«Мои кумиры? Криштиану Роналду и Бобби Чарльтон», – ответ Эндрика.

Через два месяца бразильца попросили назвать пятерых игроков, которые его вдохновляют. Набор интересный: «Криштиану, Бобби Чарльтон, Ференц Пушкаш, Винисиус и Джуд Беллингем». Криштиану и Чарльтона парень выделяет особенно – говорит, что следит с самого детства.

Забавно, но Бобби Чарльтон завершил карьеру аж за 30 лет до рождения Эндрика. Папа вундеркинда тоже не застал англичанина: ему нравился Альфредо ди Стефано и сначала он хотел назвать сына в честь одной из главных легенд «Мадрида».

Но шутить можно сколько угодно, а Эндрик восторгался Чарльтоном еще во времена «Палмейраса». В марте забил за Бразилию в товарищеском матче с Англией на «Уэмбли» и выложил пост: «Играть там, где играл сэр Бобби Чарльтон. Забивать там, где забивал он. Огромная честь».

«Бобби» – теперь мем!

Цитата Эндрика о неожиданном кумире сразу завирусилась в соцсетях, теперь на эту тему постоянно шутят.

💭 «Spotify или YouTube Music? Эндрик: «Радио».

💭 : «Самолет или вертолет? Эндрик: «Летающий ковер. Мы с дедушкой летали на нем из Бразилии в Англию, чтобы посмотреть игру Бобби Чарльтона».

Есть даже редчайшее видео, как Эндрик наблюдает с трибун за игрой Чарльтона.

Партнеры подхватили. Лукас Пакета теперь называет парня только «Бобби».

В раздевалке «Реала» тоже прониклись прозвищем. Например, Джуд Беллингем – он точно знает про магию Чарльтона.

Эндрик не сердится. Ему очень даже нравится – так реагирует на крики «Бобби» с трибун.

Придется привыкать, Бобби.

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Фото: Gettyimages /Fox Photos / Stringer, Catherine Ivill / Staff, Angel Martinez / Stringer; instagram.com ; imago sportfotodienst/Global Look Press