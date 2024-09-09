Родриго о том, что Эндрик назвал Чарльтона кумиром: «Теперь он Бобби, точка. Он ничего не сможет сделать. Если рассердится, будет только хуже!»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Бобби Чарльтон Ла Лига Родриго ахахаха Эндрик Футбол

Родриго высказался о прозвище Эндрика.

18-летний нападающий получил прозвище «Бобби» в мадридском «Реале». Ранее он рассказал в интервью, что сэр Бобби Чарльтон был одним из его кумиров в детстве.

«Теперь он стал Бобби! Он больше не Эндрик. Теперь он Бобби, и точка. 

Он ничего не сможет сделать. Если он рассердится, будет только хуже!» – заявил партнер Эндрика по сборной Бразилии и «Реалу».

Эндрик о кумирах детства: «Криштиану и Бобби Чарльтон»

Фанаты скандировали Эндрику имя Бобби Чарльтона перед матчем с Эквадором. Форвард «Реала», называвший англичанина кумиром, посмеялся

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7 комментариев
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Товарищ во дворе как-то раз неаккуратно плюнул и попал на себя. С тех пор он Харчок
+14
0
+14
Ответ bororo
Товарищ во дворе как-то раз неаккуратно плюнул и попал на себя. С тех пор он Харчок
Дядя рассказыввл, что во дворе у них был парень по кличке «Челентано». Он не был на него похож, он не пел красиво его песни. Просто он как то не вышел гулять, под предлогом просмотра фильма с участием этого актёра
+7
0
+7
Ответ Cruel Snake
Дядя рассказыввл, что во дворе у них был парень по кличке «Челентано». Он не был на него похож, он не пел красиво его песни. Просто он как то не вышел гулять, под предлогом просмотра фильма с участием этого актёра
Если это был фильм "Блеф" или "Укрощение строптивого", то всё правильно тот парень сделал.
+2
0
+2
Ответ bororo
Товарищ во дворе как-то раз неаккуратно плюнул и попал на себя. С тех пор он Харчок
У знакомого с фамилией ветров прозвище было сквозняк
+1
0
+1
Нетипичный выбор. Респект малому
+1
-1
0
Был такой индийский фильм "Бобби".
С трагической концовкой.
+1
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