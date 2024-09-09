Родриго о том, что Эндрик назвал Чарльтона кумиром: «Теперь он Бобби, точка. Он ничего не сможет сделать. Если рассердится, будет только хуже!»

Родриго высказался о прозвище Эндрика.

18-летний нападающий получил прозвище «Бобби» в мадридском « ». Ранее он рассказал в интервью, что сэр был одним из его кумиров в детстве.

«Теперь он стал Бобби! Он больше не Эндрик. Теперь он Бобби, и точка.

Он ничего не сможет сделать. Если он рассердится, будет только хуже!» – заявил партнер по сборной Бразилии и «Реалу».

Эндрик о кумирах детства: «Криштиану и Бобби Чарльтон»

Фанаты скандировали Эндрику имя Бобби Чарльтона перед матчем с Эквадором. Форвард «Реала», называвший англичанина кумиром, посмеялся