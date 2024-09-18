Куртуа о 3:1 со «Штутгартом»: «В первые 25 минут «Реалу» доставили много неприятностей, иногда мы сами себе усложняли игру. Если бы Эндрик промахнулся, я бы его убил»

Тибо Куртуа оценил игру «Реала» против «Штутгарта» (3:1).

«Те, кто видел игру «Штутгарта », понимают, что это очень атакующая команда, которая хорошо играет и оставляет много пространства за спиной. В первые 25 минут они доставили нам много неприятностей, но потом мы улучшили свою игру.

Мы хорошо отреагировали на гол «Штутгарта» и смогли победить. Они хорошо прессинговали, а иногда мы сами себе усложняли игру. Это то, что над чем нам нужно работать.

В таком формате Лиги чемпионов каждая победа очень важна. Если бы Эндрик промахнулся, я бы его убил, но он забил, поэтому все заткнулись (смеется). Он очень талантливый парень», – сказал вратарь «Реала ».