Беллингем о Мбаппе: «Перейти в «Реал» – это огромное давление, но он быстро адаптировался, ребята его любят. Он будет важным игроком в этом сезоне и в будущем»

Джуд Беллингем отметил вклад Килиана Мбаппе в игру «Реала».

Мадридский клуб победил «Штутгарт» в первом матче общего этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1. Мбаппе отметился голом.

«Это его обычное дело, я совсем не удивлен. Я даже не осознавал вначале, что это был его дебют, просто подумал, что это очередная игра, в которой он забьет.

Он всегда выкладывается на полную, это огромное давление – перейти в такой клуб, как «Мадрид », но он адаптировался очень быстро, и ребята его уже любят. Он станет для нас важным игроком в этом сезоне и в будущем», – заявил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем .