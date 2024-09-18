Беллингем о Мбаппе: «Перейти в «Реал» – это огромное давление, но он быстро адаптировался, ребята его любят. Он будет важным игроком в этом сезоне и в будущем»
Джуд Беллингем отметил вклад Килиана Мбаппе в игру «Реала».
Мадридский клуб победил «Штутгарт» в первом матче общего этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1. Мбаппе отметился голом.
«Это его обычное дело, я совсем не удивлен. Я даже не осознавал вначале, что это был его дебют, просто подумал, что это очередная игра, в которой он забьет.
Он всегда выкладывается на полную, это огромное давление – перейти в такой клуб, как «Мадрид», но он адаптировался очень быстро, и ребята его уже любят. Он станет для нас важным игроком в этом сезоне и в будущем», – заявил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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