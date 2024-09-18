Винисиус, Мбаппе и Беллингем будут исполнять пенальти в «Реале». Джуд готовился пробить со «Штутгартом», но судья изменил решение после ВАР

У «Реала» будет три штатных пенальтиста в этом сезоне.

Как пишет Marca, Джуд Беллингем присоединился к списку пенальтистов наряду с Винисиусом и Килианом Мбаппе . Англичанин готовился исполнить 11-метровый удар в первом тайме матча Лиги чемпионов против «Штутгарта » (3:1), который в итоге был отменен после просмотра ВАР.

Беллингем появился на поле впервые с 18 августа, восстановившись от травмы. В его отсутствие Винисиус и Мбаппе разделили между собой четыре пенальти.

Утверждается, что следующий удар с точки, вероятно, исполнит Беллингем.