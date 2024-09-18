Винисиус, Мбаппе и Беллингем будут исполнять пенальти в «Реале». Джуд готовился пробить со «Штутгартом», но судья изменил решение после ВАР
У «Реала» будет три штатных пенальтиста в этом сезоне.
Как пишет Marca, Джуд Беллингем присоединился к списку пенальтистов наряду с Винисиусом и Килианом Мбаппе. Англичанин готовился исполнить 11-метровый удар в первом тайме матча Лиги чемпионов против «Штутгарта» (3:1), который в итоге был отменен после просмотра ВАР.
Беллингем появился на поле впервые с 18 августа, восстановившись от травмы. В его отсутствие Винисиус и Мбаппе разделили между собой четыре пенальти.
Утверждается, что следующий удар с точки, вероятно, исполнит Беллингем.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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