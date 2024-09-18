Гути об «Атлетико» в Ла Лиге: «Мы всегда говорим о них как о претенденте, но в декабре они выбывают. Нет той стабильности, с которой «Реал» и «Барса» борются за титулы»

Гути высказался о шансах «Атлетико» в Ла Лиге.

«Надеюсь, они вступят в борьбу, мы всегда говорим об «Атлети» как о претенденте [на титул], но в конечном счете в декабре они выбывают.

Для лиги было бы хорошо, если бы было [соперничество]. У них нет той стабильности, с которой «Мадрид » и «Барселона » всегда борются за титулы», – заявил экс-игрок «Реала».

После пяти туров чемпионата Испании «Барселона» лидирует в турнирной таблице с 15 очками. «Атлетико», «Реал» и «Вильярреал» набрали по 11 баллов и занимают второе, третье и четвертое места соответственно.