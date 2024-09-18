Гути об «Атлетико» в Ла Лиге: «Мы всегда говорим о них как о претенденте, но в декабре они выбывают. Нет той стабильности, с которой «Реал» и «Барса» борются за титулы»
Гути высказался о шансах «Атлетико» в Ла Лиге.
«Надеюсь, они вступят в борьбу, мы всегда говорим об «Атлети» как о претенденте [на титул], но в конечном счете в декабре они выбывают.
Для лиги было бы хорошо, если бы было [соперничество]. У них нет той стабильности, с которой «Мадрид» и «Барселона» всегда борются за титулы», – заявил экс-игрок «Реала».
После пяти туров чемпионата Испании «Барселона» лидирует в турнирной таблице с 15 очками. «Атлетико», «Реал» и «Вильярреал» набрали по 11 баллов и занимают второе, третье и четвертое места соответственно.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: El Confidencial
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости