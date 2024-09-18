«Куртуа – это Марадона, Месси, Роналду среди вратарей». Канисарес о бельгийце

Сантьяго Канисарес высоко отозвался об игре Тибо Куртуа.

В матче первого тура Лиги чемпионов против «Штутгарта » (3:1) 32-летний голкипер «Реала» сделал 6 сэйвов.

«Куртуа – это Марадона , Месси , Криштиану среди вратарей», – сказал бывший голкипер «Реала», «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Канисарес в эфире Movistar Plus.

«Куртуа – лучший вратарь, которого я когда-либо видел». Канисарес о голкипере «Реала»