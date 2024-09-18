  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де Поль о Месси: «Он только вернулся и дважды забил. 37-летний футболист, не игравший с Кубка Америки из-за проблем с лодыжкой, все еще сильно выделяется на фоне остальных»
9

Де Поль о Месси: «Он только вернулся и дважды забил. 37-летний футболист, не игравший с Кубка Америки из-за проблем с лодыжкой, все еще сильно выделяется на фоне остальных»

Родриго Де Поль выразил восхищение Лионелем Месси.

В воскресенье форвард «Интер Майами» сделал дубль и голевую передачу в матче МЛС с «Филадельфией» (3:1). Это была его первая игра после травмы, из-за которой он не выходил на поле с июля.

Месси только что вернулся на поле и забил два гола. 37-летний футболист, который не играл с Кубка Америки из-за проблем с лодыжкой, возвращается и все еще сильно выделяется на фоне остальных. Так что я надеюсь, что мы сможем наслаждаться им еще много лет, для меня это удовольствие.

– Будет ли он на чемпионате мира 2026 года?

– Будем надеяться. По правде говоря, я думаю, что даже он сам пока не знает. Я думаю, это будет зависеть от его физического самочувствия. Очевидно, мы надеемся на это, потому что, как я уже сказал, он очень, очень важен не только на поле, но и за его пределами, – сказал полузащитник сборной Аргентины и «Атлетико» в интервью CNN Espana.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер All About Argentina
logoМЛС
logoАтлетико
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoСборная Аргентины по футболу
ЧМ-2026
logoРодриго Де Поль
logoИнтер Майами
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Клештан о Месси: «Он всегда спокоен, даже если им забивают или они проигрывают 0:2. Его эмоциональная зрелость и интеллект позволяют «Майами» обыгрывать всех в МЛС»
6вчера, 18:17
Мартино о возвращении Месси после травмы: «Его нельзя заменить, «Интер Майами» всегда будет его не хватать. Но мы постарались быть надежными как команда – у нас получилось, думаю»
2вчера, 18:09
Рикельме о Месси: «Он сыграет на следующем чемпионате мира – нет сомнений, он просто обязан. Он много выиграл, но хочет побеждать дальше»
8915 сентября, 22:02
Агуэро о том, сыграет ли Месси на ЧМ-2026: «Лео заслужил сам решать, как долго будет выступать за сборную. Хотел бы, что он играл вечно, но это невозможно»
2712 августа, 12:49
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар», «Динамо» Москва против «Динамо» Махачкала, «Ростов» победил «Оренбург»
5036 минут назадLive
ЦСКА обыграл «Краснодар» в Кубке – 2:0! Кисляк и Гайич забили, у Файзуллаева два ассиста
288 минут назад
«Лучшая школа ныряльщиков в мире». Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фрейша о «Реале» после падения Рюдигера в штрафной «Штутгарта»
1016 минут назад
«Нет разумной причины, по которой женщины не должны играть на тех же стадионах, что мужчины. Женский футбол заслуживает этого». Тренер женского «Спортинга» о матче с «Реалом» на стадионе 2-й команды
318 минут назад
Александр Тихонов о российском футболе: «Зарплаты бешеные, на трибунах пусто, банкиры пилят деньги. Хоккей у нас реально любят – там есть на что посмотреть, там интересно!»
1336 минут назад
«Куртуа – это Марадона, Месси, Роналду среди вратарей». Канисарес о бельгийце
846 минут назад
«Рома» объявила о назначении Юрича после отставки де Росси. Контракт – до конца сезона
2956 минут назад
«Леау провел 7 достойных матчей и 5 лет играл плохо. Он модель, поет, заплетает косички. Некомпетентные люди выдают его за феномен, но быть топ-футболистом – не для него». Кассано о вингере «Милана»
36сегодня, 17:01
Ремейк финала 2023-го! «Ман Сити» раздавит? Или «Интер» удивит?
сегодня, 17:00Реклама
«Думаю, после пропущенного гола мою маму вспомнили 1000 раз». Истории героев триумфа ЦСКА в Кубке УЕФА в проекте Спортса’’ и Wink «Главные победы»
сегодня, 17:00Кино
Ко всем новостям
Последние новости
LEON Вторая лига А. «Химик» победил «Краснодар-2»
3 минуты назад
Прервалась 7-матчевая победная серия «Краснодара». Команда Мусаева проиграла ЦСКА в Кубке России
4 минуты назад
ЦСКА выиграл 1 из 3 матчей с «Краснодаром» в этом сезоне
7 минут назад
«Ростов» обыграл «Оренбург» – 3:1. Голенков, Сутормин и Роналдо забили
248 минут назад
Каборе об уходе из «Краснодара»: «Мне предложили пойти на понижение зарплаты – я отказал. Я никогда не хотел покидать клуб, но это предложение нелогично»
218 минут назад
Беллингем о Мбаппе: «Перейти в «Реал» – это огромное давление, но он быстро адаптировался, ребята его любят. Он будет важным игроком в этом сезоне и в будущем»
130 минут назад
«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва. Маухуб, Фомин и Макаров играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:15
1731 минуту назад
Леау единственный из игроков «Милана» не подошел к болельщикам после матча с «Ливерпулем»
543 минуты назад
Гути об «Атлетико» в Ла Лиге: «Мы всегда говорим о них как о претенденте, но в декабре они выбывают. Нет той стабильности, с которой «Реал» и «Барса» борются за титулы»
254 минуты назад
Чемпионат Испании. «Бетис» принимает «Хетафе»
2сегодня, 17:02Live