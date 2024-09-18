Де Поль о Месси: «Он только вернулся и дважды забил. 37-летний футболист, не игравший с Кубка Америки из-за проблем с лодыжкой, все еще сильно выделяется на фоне остальных»

Родриго Де Поль выразил восхищение Лионелем Месси.

В воскресенье форвард «Интер Майами » сделал дубль и голевую передачу в матче МЛС с «Филадельфией» (3:1). Это была его первая игра после травмы, из-за которой он не выходил на поле с июля.

– Месси только что вернулся на поле и забил два гола. 37-летний футболист, который не играл с Кубка Америки из-за проблем с лодыжкой, возвращается и все еще сильно выделяется на фоне остальных. Так что я надеюсь, что мы сможем наслаждаться им еще много лет, для меня это удовольствие.

– Будет ли он на чемпионате мира 2026 года?

– Будем надеяться. По правде говоря, я думаю, что даже он сам пока не знает. Я думаю, это будет зависеть от его физического самочувствия. Очевидно, мы надеемся на это, потому что, как я уже сказал, он очень, очень важен не только на поле, но и за его пределами, – сказал полузащитник сборной Аргентины и «Атлетико » в интервью CNN Espana.