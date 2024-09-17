Мартино о возвращении Месси после травмы: «Его нельзя заменить, «Интер Майами» всегда будет его не хватать. Но мы постарались быть надежными как команда – у нас получилось, думаю»

Херардо Мартино рад возвращению Лионеля Месси после травмы.

Месси сыграл за «Интер Майами » в матче с «Филадельфия Юнион» 15 сентября (3:1). С июля форвард восстанавливался после травмы голеностопа, полученной в финале Кубка Америки.

«Лео в порядке, он хорошо завершил игру. Конечно, он устал. Он отыграл 90 минут впервые за долгое время, но все закончилось хорошо. Он поедет на обе [следующие] игры. Он сможет играть, но на этой неделе предстоят три матча, в том числе выездные, поэтому нужно следить [за его состоянием].

Где бы он ни был, нам, несомненно, всегда будет его не хватать. Поэтому мы очень рады, что он вернулся в команду. Мы не заменили его индивидуально, потому что его нельзя заменить. Но мы постарались, чтобы команда была надежна как коллектив, и я думаю, что у нас неплохо это получилось», – сказал главный тренер «Интер Майами».

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