Рикельме о Месси: «Он сыграет на следующем чемпионате мира – нет сомнений, он просто обязан. Он много выиграл, но хочет побеждать дальше»
Хуан Рикельме высказал надежду, что Лионель Месси сыграет на следующем ЧМ.
«Месси постоянно переизобретает себя. Никогда не знаешь, на что он способен. И у меня нет сомнений, что он будет играть на следующем чемпионате мира, он просто обязан играть. Мы все будем болеть за то, чтобы он сыграл.
Я не сильно его поддразниваю, мы много общаемся, я думаю, что он будет играть. Он в отличной форме, это что-то невероятное. К этому можно добавить, что ему действительно нравится соревноваться. Он много выиграл, но хочет побеждать дальше», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины на канале AZZ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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