Клештан о Месси: «Он всегда спокоен, даже если им забивают или они проигрывают 0:2. Его эмоциональная зрелость и интеллект позволяют «Майами» обыгрывать всех в МЛС»

Саша Клештан высказался об эмоциональном спокойствии Лионеля Месси.

«Интер Майами » одержал волевую победу в матче МЛС против «Филадельфии» со счетом 3:1. Месси забил два гола и отдал голевую передачу.

«Месси эмоционально всегда спокоен, он никогда не показывает сильных эмоций ни в ту, ни в другую сторону, но в этом сезоне они уже набрали 27 очков, возвращаясь в игру после пропущенного гола.

Даже если им забивают, даже если они проигрывают 0:2 во втором тайме, Месси просто сосредоточен на том, чтобы забить гол, отдать голевую передачу, создать момент в финальной трети поля, выиграть игру. Мы видели это на чемпионате мира с Аргентиной – эта эмоциональная зрелость и интеллект позволяют «Интер Майами» обыгрывать каждую команду в МЛС », – сказал бывший полузащитник сборной США в программе MLS Wrap-Up.