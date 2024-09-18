Вилья отдал бы «Золотой мяч» Родри или Карвахалю: «Испанцы уже давно заслужили этот приз, мне бы хотелось, чтобы это произошло»
Давид Вилья считает, что «Золотой мяч» должен получить Родри или Дани Карвахаль.
– Кому вы вручили бы «Золотой мяч»?
– Родри. Родри или Карвахалю, потому что Карвахаль тоже достоин победы.
Я действительно верю, что испанские игроки уже давно заслужили этот приз, и мне бы хотелось, чтобы это произошло, – заявил экс-игрок сборной Испании.
Родри о «Золотом мяче»: «Индивидуальные награды – это всего лишь результат работы, и сейчас я чувствую, что люди признают ее. Посмотрим, что произойдет»
Карвахаль о «Золотом мяче»: «Быть номинированным само по себе достижение. Я провел отличный год и просто хочу насладиться церемонией, может, услышать свое имя»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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