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  • Вилья отдал бы «Золотой мяч» Родри или Карвахалю: «Испанцы уже давно заслужили этот приз, мне бы хотелось, чтобы это произошло»
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Вилья отдал бы «Золотой мяч» Родри или Карвахалю: «Испанцы уже давно заслужили этот приз, мне бы хотелось, чтобы это произошло»

Давид Вилья считает, что «Золотой мяч» должен получить Родри или Дани Карвахаль.

– Кому вы вручили бы «Золотой мяч»?

– Родри. Родри или Карвахалю, потому что Карвахаль тоже достоин победы.

Я действительно верю, что испанские игроки уже давно заслужили этот приз, и мне бы хотелось, чтобы это произошло, – заявил экс-игрок сборной Испании.

Родри о «Золотом мяче»: «Индивидуальные награды – это всего лишь результат работы, и сейчас я чувствую, что люди признают ее. Посмотрим, что произойдет»

Карвахаль о «Золотом мяче»: «Быть номинированным само по себе достижение. Я провел отличный год и просто хочу насладиться церемонией, может, услышать свое имя»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoДавид Вилья
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
logoДаниэль Карвахаль
logoРодри
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