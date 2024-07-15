Родри: «Испанский футбол заслужил выиграть «Золотой мяч». Слышал, что Карвахаль заслуживает приз. Я приехал выиграть Евро»

Родри считает, что испанский футболист заслужил выиграть «Золотой мяч».

Полузащитник сборной и «Манчестер Сити» был признан лучшим футболистом Евро-2024. Испанцы обыграли Англию (2:1) в финале.

«Испанский футбол заслужил стать обладателем «Золотого мяча». Испания заслужила выиграть « ».

Честно говоря, я бы хотел, чтобы награду выиграл испанец. Кто им станет – мне без разницы. Но это было бы здорово.

Слышал, что тоже заслуживает приз. Я очень горжусь тем, что делаю, и признанием, которое получаю.

Но эту оценку должен дать кто-то другой. Я приехал, чтобы выиграть Евро», – сказал .

Испанский футболист не выигрывал «Золотой мяч» с 1960 года, когда награду получил Луис Суарес.

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