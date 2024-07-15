Родри: «Испанский футбол заслужил выиграть «Золотой мяч». Слышал, что Карвахаль заслуживает приз. Я приехал выиграть Евро»
Родри считает, что испанский футболист заслужил выиграть «Золотой мяч».
Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» был признан лучшим футболистом Евро-2024. Испанцы обыграли Англию (2:1) в финале.
«Испанский футбол заслужил стать обладателем «Золотого мяча». Испания заслужила выиграть «Золотой мяч».
Честно говоря, я бы хотел, чтобы награду выиграл испанец. Кто им станет – мне без разницы. Но это было бы здорово.
Слышал, что Даниэль Карвахаль тоже заслуживает приз. Я очень горжусь тем, что делаю, и признанием, которое получаю.
Но эту оценку должен дать кто-то другой. Я приехал, чтобы выиграть Евро», – сказал Родри.
Испанский футболист не выигрывал «Золотой мяч» с 1960 года, когда награду получил Луис Суарес.
Виниус, мбаппе, джуд - все они не дотягивают. Родри царил в центре поля в каждом матче сезона...
Если Месси отдали игрока года от ФИФА за ничего, а Родри в это время сделал требл, то сейчас вряд ли, ведь Месси сейчас еще и Копу выиграл.
Жаль, что такие пахари, как те же Родри и Карвахаль, у которых нет такого пиара, как у некоторых других, не получат ЗМ, как бы фантастически они бы ни провели сезон.
Это конечно очень удивительный факт.
Сыграй на Копе бразилы лучше, Вини прям тоже в фаворитах бы ходил (хотя он итак наверно один из претендентов). Ольмо очень ярко отыграл свое игровое время, но этого мало совсем для награды. Карвахаль конечно красавчик, выиграл вообще все, но он защитник, позицией, как говорится, не вышел. В общем, головоломка с этим Золотым мячом.
Но надо помнить одно: в любой непонятной ситуации отдавай Золотой Мяч Месси)))
Бгг