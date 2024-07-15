Родри: «Испанский футбол заслужил выиграть «Золотой мяч». Слышал, что Карвахаль заслуживает приз. Я приехал выиграть Евро»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Золотой мяч Евро-2024 Даниэль Карвахаль Родри Футбол

Родри считает, что испанский футболист заслужил выиграть «Золотой мяч».

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» был признан лучшим футболистом Евро-2024. Испанцы обыграли Англию (2:1) в финале.

«Испанский футбол заслужил стать обладателем «Золотого мяча». Испания заслужила выиграть «Золотой мяч».

Честно говоря, я бы хотел, чтобы награду выиграл испанец. Кто им станет – мне без разницы. Но это было бы здорово.

Слышал, что Даниэль Карвахаль тоже заслуживает приз. Я очень горжусь тем, что делаю, и признанием, которое получаю.

Но эту оценку должен дать кто-то другой. Я приехал, чтобы выиграть Евро», – сказал Родри.

Испанский футболист не выигрывал «Золотой мяч» с 1960 года, когда награду получил Луис Суарес.

Эта Испания безупречный чемпион. Вот ее главные секреты

36 комментариев
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Будет мега круто если Родри отдадут, конечно)
Виниус, мбаппе, джуд - все они не дотягивают. Родри царил в центре поля в каждом матче сезона...
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Родри заслужил.
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+17
Родри или Карвахаль
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+11
Ответ ArtieFinnigan
Будет мега круто если Родри отдадут, конечно) Виниус, мбаппе, джуд - все они не дотягивают. Родри царил в центре поля в каждом матче сезона...
Не отдадут.
Если Месси отдали игрока года от ФИФА за ничего, а Родри в это время сделал требл, то сейчас вряд ли, ведь Месси сейчас еще и Копу выиграл.
Жаль, что такие пахари, как те же Родри и Карвахаль, у которых нет такого пиара, как у некоторых других, не получат ЗМ, как бы фантастически они бы ни провели сезон.
+20
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+10
Карвахаль по игре суперсезон выдал и выиграл всё, что можно! Винисиус слился на КА, Мбаппе вообще минус за сезон, Беллингем-мощно начал, но закончил не так ярко, в отличии от Карвахаля. У Карвахаля один минус, он не так распиарен как троица, а там глядишь и Месси отдадут)))
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+7
Ответ Rister81
Комментарий скрыт
"Выиграл лишь АПЛ и ЕВРО" Всем бы такое лишь, Кейну например. А кто выиграл больше, помимо Карвахаля?
+6
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+6
Испанский футболист не выигрывал «Золотой мяч» с 1960 года, когда награду получил Луис Суарес. (с)
Это конечно очень удивительный факт.
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+5
Ответ Зелёный гопник
Родри или Карвахаль
Однозначно Родри. Его определили лучшим на чемпионате.
+5
-1
+4
Ответ 3soroki
Карвахаль по игре суперсезон выдал и выиграл всё, что можно! Винисиус слился на КА, Мбаппе вообще минус за сезон, Беллингем-мощно начал, но закончил не так ярко, в отличии от Карвахаля. У Карвахаля один минус, он не так распиарен как троица, а там глядишь и Месси отдадут)))
Карвахаль победный гол в финале ЛЧ +
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Конечно Родри надо отдавать ЗМ, признавая его влияние на игру и завоеванный титул Испанией, плюс АПЛ.
Сыграй на Копе бразилы лучше, Вини прям тоже в фаворитах бы ходил (хотя он итак наверно один из претендентов). Ольмо очень ярко отыграл свое игровое время, но этого мало совсем для награды. Карвахаль конечно красавчик, выиграл вообще все, но он защитник, позицией, как говорится, не вышел. В общем, головоломка с этим Золотым мячом.
Но надо помнить одно: в любой непонятной ситуации отдавай Золотой Мяч Месси)))
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Жоржиньо тоже заслуживал😏
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Ответ Кореннозубов
Однозначно Родри. Его определили лучшим на чемпионате.
а Карвахаль был лучшим на протяжении всего сезона выиграв 3 топ трофея
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Ответ Евгений Кузнецов
ну если дадут карвахалю то это бред..иньеста , реббен, снейдер наверно закурят от такой новости
очевидно же что не дадут
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Ответ Всё знаю
Испанский футболист не выигрывал «Золотой мяч» с 1960 года, когда награду получил Луис Суарес. (с) Это конечно очень удивительный факт.
Луис Суарес, но есть нюанс.
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Ответ deligy
Да понятно на 146% что Винисиусу отдадут. Помимо клубного результата он её и черный деятель в борьбе против дискриминации.
С какого перепуга? Если по совокупности достижений, то - Беллингэм. Если другие варианты, то - Родри.
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Ответ 3soroki
Карвахаль по игре суперсезон выдал и выиграл всё, что можно! Винисиус слился на КА, Мбаппе вообще минус за сезон, Беллингем-мощно начал, но закончил не так ярко, в отличии от Карвахаля. У Карвахаля один минус, он не так распиарен как троица, а там глядишь и Месси отдадут)))
У Карвахаля ещё один минус. Даже на прошедшей Европе приз лучшему дали его партнёру. А значит при определении лауреатов на ЗМ Родри будет выше Карвахаля при всём уважении к нему.
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Ответ Po onhyck Regards
Родри заслужил.
Карвахаль больше заслужил в этом году.
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Ответ Po onhyck Regards
Родри заслужил.
В прошлом году. Но не в этом.
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Что ты несешь? Испания выиграла и без Родри. Пассажир, который вылетел из ЛЧ в 1/4 не может быть в тройке на ЗМ.
Даже как-то неловко полемизировать с кем-то вроде тебя)
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Ответ Rister81
Комментарий скрыт
"Выиграл только АПЛ и Евро"
Бгг
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Ответ ArtieFinnigan
Будет мега круто если Родри отдадут, конечно) Виниус, мбаппе, джуд - все они не дотягивают. Родри царил в центре поля в каждом матче сезона...
Джуду вполне могут отдать. Играл в финале, забил спасительный гол словакам.
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Ответ ArtieFinnigan
Будет мега круто если Родри отдадут, конечно) Виниус, мбаппе, джуд - все они не дотягивают. Родри царил в центре поля в каждом матче сезона...
В каком контексте Джуд не дотягивает? Плохо отыграл за эту скучную Англию, сделав 2+1 с голом через себя. Плохо играл в финале? Плохо играл за Реал? Не вижу то, что помешает ему забрать мячик. Если это будет Дани, то вообще не расстроюсь, а даже буду рад. Карвахаль к тому же и на клубном уровне очень сильный сезон провел.
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ну если дадут карвахалю то это бред..иньеста , реббен, снейдер наверно закурят от такой новости
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