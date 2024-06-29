Карвахаль о том, что испанцам не дают «Золотой мяч»: «Родри мог получить в прошлом году. После ЧМ-2010 наш игрок заслуживал приз. В 2001-м могли дать Раулю, а не Оуэну»

Даниэль Карвахаль считает, что у испанцев могло быть больше «Золотых мячей».

– В прошлом году Родри выиграл все с « », выиграл Лигу наций, но не получил приз. Испанцы плохо «продаются»?

– Я не знаю. Это правда, что легко мог выиграть «Золотой мяч» в прошлом году.

И в 2010 году, когда выиграла чемпионат мира, испанский футболист заслуживал награду. Или можно вспомнить случай с в 2001-м, когда приз мог получить .

Возможно, нам нужно делать больше остальных, чтобы получить « », – заявил защитник « ».

Отметим, что испанские игроки трижды брали «Золотой мяч» – (1957, 1959) и (1960).

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