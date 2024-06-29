Карвахаль о том, что испанцам не дают «Золотой мяч»: «Родри мог получить в прошлом году. После ЧМ-2010 наш игрок заслуживал приз. В 2001-м могли дать Раулю, а не Оуэну»

Теги Майкл Оуэн Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Рауль Ла Лига Сборная Испании по футболу ЧМ-2010 Альфредо Ди Стефано Золотой мяч Луис Суарес Мирамонтес Даниэль Карвахаль Родри Футбол

Даниэль Карвахаль считает, что у испанцев могло быть больше «Золотых мячей».

– В прошлом году Родри выиграл все с «Манчестер Сити», выиграл Лигу наций, но не получил приз. Испанцы плохо «продаются»?

– Я не знаю. Это правда, что Родри легко мог выиграть «Золотой мяч» в прошлом году.

И в 2010 году, когда Испания выиграла чемпионат мира, испанский футболист заслуживал награду. Или можно вспомнить случай с Оуэном в 2001-м, когда приз мог получить Рауль.

Возможно, нам нужно делать больше остальных, чтобы получить «Золотой мяч», – заявил защитник «Реала».

Отметим, что испанские игроки трижды брали «Золотой мяч» – Альфредо Ди Стефано (1957, 1959) и Луис Суарес Мирамонтес (1960).

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44 комментария
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Ответ JENNINGS
Ну 2001 - несомненно за Раулем! Оуэну дали авансом. В 2012 мог забирать Иньеста
В 2012 Месси 91 гол за год и 30 голевых передач. )) рекорд на все времена ! )
+71
-16
+55
2001 год однозначно был годом Рауля, но Оуэн был на хайпе. Рауль был более эффективным, Оуэн более ярким. Рауль выиграл Примеру и дотащил Реал до полуфинала ЛЧ, став лучшим бомбардиром в обоих турнирах, Оуэн даже не участвовал в ЛЧ, АПЛ тоже не выиграл, но зато забрал все второстепенные кубки и внутренние и европейский.
+41
-1
+40
Ответ DolJun
снейдер - испанец?
вроде казах
+36
-2
+34
Ответ Fendiman
ЗМ за сезон а не за год
Тогда за год вручали ) ну и сезон 11/12 : 81 гол, 40 голевых . Рекордный сезон на все времена ! ))
+19
-5
+14
Ну 2001 - несомненно за Раулем! Оуэну дали авансом.
В 2012 мог забирать Иньеста
+29
-21
+8
Ответ И здесь и там
правильно говорит, испанцы реально плохо позиционируют своих игроков. Действительно и Рауль и Родни и Иньеста или Хави заслуживали ЗМ.
Кто такой Родни? Прокурор из Джека Рисков?
+6
-2
+4
Ответ corazon blanco
Да, пожалуй один из самых обидных моментов.
Не менее обидное когда не дали Анри с его сумащедшой статистикой тех времен, 25+25 что в этом роде а дали Недведу за 18 очков, вот где обидно

Уточнил : Анри 32 гола 28 асиста
Недвед 14 гола 17 асиста, грабеж просто
+15
-11
+4
Золотой мяч не дают, обладателей выбирают эксперты. У каждого человека свое мнение. Большинство решает.
+3
0
+3
Ответ Константин Шангареев
вроде казах
по фамилии так еврей
+3
-1
+2
Ответ JENNINGS
Ну 2001 - несомненно за Раулем! Оуэну дали авансом. В 2012 мог забирать Иньеста
С чего вдруг? Кан должен был получать. Тем более вытащил ЛЧ для Баварии.
+3
-1
+2
Ответ Answer1
2001 год однозначно был годом Рауля, но Оуэн был на хайпе. Рауль был более эффективным, Оуэн более ярким. Рауль выиграл Примеру и дотащил Реал до полуфинала ЛЧ, став лучшим бомбардиром в обоих турнирах, Оуэн даже не участвовал в ЛЧ, АПЛ тоже не выиграл, но зато забрал все второстепенные кубки и внутренние и европейский.
Да, пожалуй один из самых обидных моментов.
+5
-3
+2
Хоть и болею за Барсу, но за Рауля до сих пор обидно. До сих пор удивляет, как тогда Оуэн взял ЗМ.
+4
-2
+2
это ещё повезло испанцам, что Ди Стефано перешёл из аргентинской сборной в испанскую. Так бы за всю историю только один золотой мяч был.
+1
0
+1
Ответ JENNINGS
Ну 2001 - несомненно за Раулем! Оуэну дали авансом. В 2012 мог забирать Иньеста
В 2008 мог чемпион и лучший игрок Евро - Чави
+4
-3
+1
правильно говорит, испанцы реально плохо позиционируют своих игроков. Действительно и Рауль и Родни и Иньеста или Хави заслуживали ЗМ.
+6
-5
+1
Ответ JENNINGS
Ну 2001 - несомненно за Раулем! Оуэну дали авансом. В 2012 мог забирать Иньеста
В год, когда Месси забил 91 гол ты предлагаешь отдать ЗМ кому-то другому, я правильно понимаю?
+3
-2
+1
Ответ Fendiman
Не менее обидное когда не дали Анри с его сумащедшой статистикой тех времен, 25+25 что в этом роде а дали Недведу за 18 очков, вот где обидно Уточнил : Анри 32 гола 28 асиста Недвед 14 гола 17 асиста, грабеж просто
Недвед был лидером чемпионского Ювентуса в том сезоне. Плюс Юве вышел в финал ЛЧ, где проиграл только по пенальти.
А что в том сезоне выиграл Арсенал? Ничего, АПЛ была у Манчестера.
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Ответ HoratioH
Кто такой Родни? Прокурор из Джека Рисков?
Родню пытается протащить
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Ответ Fendiman
ЗМ за сезон а не за год
До сезона когда Бензема взял давали за календарный год
0
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Ответ Kyle Cumiskey
В год, когда Месси забил 91 гол ты предлагаешь отдать ЗМ кому-то другому, я правильно понимаю?
Роналду😂😂😂😂
0
0
0
Ответ Fendiman
ЗМ за сезон а не за год
Зм за сезон только пару лет как, до этого всегда за календарный год вручали
+1
-1
0
Ответ Человек1991
В 2012 Месси 91 гол за год и 30 голевых передач. )) рекорд на все времена ! )
ЗМ за сезон а не за год
+17
-17
0
Ответ Барсик91
Что есть, то есть При том, что Иньеста показывал намного более яркую игру и забирал все титулы , остался без зм А Бензема и Моюрич получили. ) Возможно просто нужно быть игроком Реала
Хорошо, что месси играл за Реал.
+2
-2
0
Ответ DolJun
снейдер - испанец?
Узбек же, по фамилии очевидно
+1
-1
0
Я очень хотел Касильяса в свое время, не помню где-то в районе 2012 был шанс, хотя и призрачный.
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Хави и Иньесту нещадно прокатили конечно. А они заслуживали более чем!
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