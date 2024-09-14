Карвахаль о «Золотом мяче»: «Быть номинированным само по себе достижение. Я провел отличный год и просто хочу насладиться церемонией, может, услышать свое имя»

Дани Карвахаль высказал надежду, что выиграет «Золотой мяч» .

«Быть номинированным на «Золотой мяч » само по себе уже достижение. Я провел отличный год и просто хочу насладиться церемонией, может, услышать свое имя», – сказал защитник «Реала ».

В прошлом сезоне Карвахаль выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА с «Реалом» и стал чемпионом Европы со сборной Испании.

Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»