1-й ассист Соболева! Под оскорбления фанатов «Зенита»

Помог Мантуану с «Рубином».

Вот и первое результативное действие Александра Соболева за «Зенит»! Голевой пас в Фонбет Кубке России: помог Густаво Мантуану против «Рубина».

Соболев начал ярко: уже на 3-й минуте в подкате срубил Руслана Безрукова и получил желтую. В середине первого тайма Александр принес первую пользу.

Технично развернулся поблизости от штрафной, прикрыл мяч корпусом и вскрыл оборону «Рубина» продольной передачей на Мантуана. Александр был в окружении не растерялся и воспользовался тем, что привлек так много внимания. Бразилец под острым углом выбежал один на один и пробил мимо Артура Нигматуллина.

Форвард играет под диким давлением. Фанаты «Зенита» освистали Соболева при объявлении составов, а затем начали скандировать: «Соболев – ######!» На кубковый матч ведь не нужен FanID, так что они смогли прийти и высказаться.

Еще болельщики растянули баннер «Пропаганда любви и преданности», это строчка из песни группы 25/17.

После перерыва Соболева сменил Лусиано Гонду. Вероятно, Семак убрал Александра из-за желтой в самом начале, чтобы не нарвался на удаление. Уже после этого по фанатской трибуне стал летать надувной дельфин. Аллюзия понятна.

Неделю назад Соболев ждал, что наконец-то поможет «Зениту»: «Все отлично, я счастлив! Прекрасная команда, в которой собраны качественные профессиональные футболисты. Всем благодарен, что тепло приняли. Теперь остается только начать приносить пользу команде».

Первый шаг сделан.

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Фото: fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов