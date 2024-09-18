Паулу Фонсека: «Милан» перестал играть в футбол, дважды пропустив со стандартов. Нельзя так ошибаться в таких матчах. «Ливерпуль» сейчас больше похож на команду, чем мы»
Паулу Фонсека признал превосходство «Ливерпуля» над «Миланом» (3:1).
«Мы играли против «Ливерпуля», большой команды. Мы хорошо начали матч: и атаковали, и защищались. Но два пропущенных со стандартов гола изменили игру. Мы лишились психологической сбалансированности, а когда команда теряет уверенность, появляются проблемы, она начинает делать не то, что отрабатывалось на тренировках.
Я сказал футболистам, что нельзя так ошибаться в таком матче. В то же время следует признать, что «Ливерпуль» сейчас больше похож на команду, чем мы. Нам надо продолжать работать, чтобы играть в свой футбол не 20 минут, а 70, 80, 90. После второго пропущенного мяча команда перестала играть в футбол, и это ведет к трудностям», – сказал главный тренер «Милана» в эфире Sky Sport Italia.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
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