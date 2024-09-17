«Милан» выиграл 1 из 5 матчей при Фонсеке. Дальше – «Интер»
«Милан» с начала сезона одержал лишь одну победу.
Команда Паулу Фонсеки сегодня уступила «Ливерпулю» (1:3) на своем поле в Лиге чемпионов.
Под руководством нового тренера «россонери» провели пять игр и победили только «Венецию» (4:0). Также у них две ничьих и два поражения.
22 сентября «Милан» встретится с «Интером» в Серии А.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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