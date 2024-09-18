Фанаты освистывали «Милан» после поражения от «Ливерпуля» и скандировали: «Покажите характер!»

Болельщики «Милана» выразили недовольство командой после поражения.

«Россонери» уступили «Ливерпулю» на своем поле в Лиге чемпионов – 1:3.

После игры, когда футболисты подошли к трибуне, ультрас начали их освистывать и скандировать: «Покажите характер!»

Под руководством Паулу Фонсеки «Милан » выиграл один из пяти матчей. Дальше его ждет встреча с «Интером» в Серии А.