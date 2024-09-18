Слот о 3:1 с «Миланом»: «Ливерпуль» показал, насколько хорош с мячом. После 5 минут я бы такого не сказал, но в итоге все прошло хорошо»

Арне Слот подвел итоги матча с «Миланом» (3:1) на «Сан-Сиро».

«Отличный момент для того, чтобы отпраздновать день рождения на таком стадионе – и затем победить. После пяти минут с начала игры я бы такого не сказал, но в итоге все прошло хорошо.

Мы показали, насколько хорошо способны работать с мячом. Нам нравится высоко прессинговать и действовать очень агрессивно, однако нам нравится и начинать атаки от своих ворот, создавать моменты», – сказал главный тренер «Ливерпуля » в эфире Amazon Prime.