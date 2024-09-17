Кейн сделал покер впервые с 2021 года – в ЛЧ. Харри забил 4 гола Сан-Марино три года назад

Харри Кейн забил 4 гола в матче Лиги чемпионов.

Форвард «Баварии» поучаствовал в разгроме загребского «Динамо », реализовав три пенальти и один раз забив с игры.

В прошлом матче, против «Хольштайн Киль» в Бундеслиге, англичанин сделал хет-трик.

В последний раз 4 гола англичанин забивал в ноябре 2021 года в ворота сборной Сан-Марино. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .