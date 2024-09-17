Кейн сделал покер впервые с 2021 года – в ЛЧ. Харри забил 4 гола Сан-Марино три года назад
Харри Кейн забил 4 гола в матче Лиги чемпионов.
Форвард «Баварии» поучаствовал в разгроме загребского «Динамо», реализовав три пенальти и один раз забив с игры.
В прошлом матче, против «Хольштайн Киль» в Бундеслиге, англичанин сделал хет-трик.
В последний раз 4 гола англичанин забивал в ноябре 2021 года в ворота сборной Сан-Марино. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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