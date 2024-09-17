Кейн забил 31 гол в ЛЧ – больше всех среди англичан. Харри побил рекорд Руни

Харри Кейн побил рекорд Уэйна Руни.

Форвард «Баварии» реализовал пенальти в игре с «Динамо» Загреб в Лиге чемпионов, а затем забил с игры.

Теперь на его счету 31 гол в турнире. Кейн стал англичанином с наибольшим числом голов в ЛЧ и Кубке европейских чемпионов, превзойдя Руни.