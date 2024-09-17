Кейн забил 31 гол в ЛЧ – больше всех среди англичан. Харри побил рекорд Руни
Харри Кейн побил рекорд Уэйна Руни.
Форвард «Баварии» реализовал пенальти в игре с «Динамо» Загреб в Лиге чемпионов, а затем забил с игры.
Теперь на его счету 31 гол в турнире. Кейн стал англичанином с наибольшим числом голов в ЛЧ и Кубке европейских чемпионов, превзойдя Руни.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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