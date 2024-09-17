Кейн забил 7 голов в 3 последних матчах за «Баварию» и Англию. Харри отличился в 5 из 7 игр сезона
Харри Кейн забил в 5 из 7 матчей сезона.
Форвард «Баварии» забил два гола в игре с «Динамо» Загреб (5:2, второй тайм) в Лиге чемпионов.
С 16 августа 31-летний футболист отметился девятью голами в составе клуба и сборной Англии, семь из них он забил в трех последних играх. 10 сентября Кейн сделал дубль в ворота сборной Финляндии, 14 сентября – хет-трик в ворота «Хольштайн Киль».
Из девяти голов с пенальти забиты три, в том числе один сегодняшний.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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