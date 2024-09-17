«Реал Сосьедад» добавил на белые шорты футболисток синюю вставку с внутренней стороны, чтобы обеспечить комфорт во время менструации

«Реал Сосьедад» обновил форму женской команды из-за менструальных циклов.

Клуб из Сан-Себастьяна добавил на шорты футболисток, выполненные в белом цвете, синюю полосу с внутренней стороны. Изменение было внесено по просьбе спортсменок, чтобы обеспечить им комфорт во время менструации.

Впервые футболистки «Реал Сосьедад » сыграли в обновленной форме в матче против «Барселоны» 13 сентября.

Фото: x.com/RealSociedadFEM

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