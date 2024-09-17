Рабьо перешел в «Марсель» как свободный агент после ухода из «Ювентуса»

Адриен Рабьо вернулся в чемпионат Франции.

Полузащитник, покинувший «Ювентус » в качестве свободного агента, заключил контракт с «Марселем ». Он будет выступать под 25-м номером.

В Лиге 1 Рабьо поиграл за «ПСЖ» и «Тулузу». В Серии А на его счету 157 игр и 18 голов в составе туринцев.

Подробно со статистикой 29-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

Фото: om.fr