Рабьо перешел в «Марсель» как свободный агент после ухода из «Ювентуса»
Адриен Рабьо вернулся в чемпионат Франции.
Полузащитник, покинувший «Ювентус» в качестве свободного агента, заключил контракт с «Марселем». Он будет выступать под 25-м номером.
В Лиге 1 Рабьо поиграл за «ПСЖ» и «Тулузу». В Серии А на его счету 157 игр и 18 голов в составе туринцев.
Подробно со статистикой 29-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: om.fr
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Марселя»
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