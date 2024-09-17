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Рабьо перешел в «Марсель» как свободный агент после ухода из «Ювентуса»

Адриен Рабьо вернулся в чемпионат Франции.

Полузащитник, покинувший «Ювентус» в качестве свободного агента, заключил контракт с «Марселем». Он будет выступать под 25-м номером.

В Лиге 1 Рабьо поиграл за «ПСЖ» и «Тулузу». В Серии А на его счету 157 игр и 18 голов в составе туринцев.

Подробно со статистикой 29-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: om.fr

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Марселя»
logoМарсель
logoЮвентус
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoАдриен Рабьо
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