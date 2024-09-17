Агент Сатин о Рабьо в «Марселе»: «Это результат некомпетентности его представителей – ему помогала мать. При профессионале он играл бы в одном из топ-10 клубов Европы»
Агент Бруно Сатин прокомментировал переход Адриена Рабьо в «Марсель».
Ранее стало известно, что 29-летний полузащитник присоединится к «Олимпику» на правах свободного агента.
«Это результат некомпетентности людей, которые представляли его. Ему помогала его мать, и это показывает, что хорошо, когда тебя представляют профессионалы.
Если бы его интересы представлял профессионал, он играл бы в одном из топ-10 клубов Европы», – сказал Сатин.
Рабьо покинул этим летом «Ювентус», отыграв в клубе пять сезонов. Сообщалось, что на него претендуют «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Челси», «Арсенал» и другие команды.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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