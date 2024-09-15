Рабьо и «Марсель» договорились о переходе. Контракт подпишут, если игрок успешно пройдет медосмотр
«Марсель» близок к заключению соглашения с Адриеном Рабьо.
Французский клуб объявил о достижении принципиальной договоренности с футболистом о переходе.
Рабьо подпишет контракт с «Марселем» при условии успешного прохождения медицинского осмотра.
Французский полузащитник покинул «Ювентус» в конце прошлого сезона в связи с истечением срока соглашения.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Марселя»
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