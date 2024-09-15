Рабьо и «Марсель» договорились о переходе. Контракт подпишут, если игрок успешно пройдет медосмотр

«Марсель» близок к заключению соглашения с Адриеном Рабьо.

Французский клуб объявил о достижении принципиальной договоренности с футболистом о переходе.

Рабьо подпишет контракт с «Марселем » при условии успешного прохождения медицинского осмотра.

Французский полузащитник покинул «Ювентус » в конце прошлого сезона в связи с истечением срока соглашения.