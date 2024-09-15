Рабьо близок к переходу в «Марсель». Клуб намерен закрыть сделку в ближайшие два дня
Адриен Рабьо близок к переходу в «Марсель».
Как сообщает RMC Sport, переговоры активизировались в последние дни, когда «Марсель» понял, что француз, являющийся свободным агентом после ухода из «Ювентуса», не нашел себе клуб.
Утверждается, что переговоры прошли успешно.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Марсель» убежден, что сделка по подписанию Рабьо будет заключена в течение следующих 48 часов.
Полузащитник открыт к переходу во французский клуб, несмотря на выгодные предложения из-за рубежа.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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