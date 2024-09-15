Рабьо близок к переходу в «Марсель». Клуб намерен закрыть сделку в ближайшие два дня

Адриен Рабьо близок к переходу в «Марсель».

Как сообщает RMC Sport, переговоры активизировались в последние дни, когда «Марсель» понял, что француз, являющийся свободным агентом после ухода из «Ювентуса », не нашел себе клуб.

Утверждается, что переговоры прошли успешно.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , «Марсель » убежден, что сделка по подписанию Рабьо будет заключена в течение следующих 48 часов.

Полузащитник открыт к переходу во французский клуб, несмотря на выгодные предложения из-за рубежа.