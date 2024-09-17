Сенников о Батракове: «Чтобы понять, насколько звезда Алексея загорелась, нужно больше ключевых матчей. Если «Зенит» предложит 20 млн евро – пусть берет, отличная сделка для «Локо»
Дмитрий Сенников оценил выступление Алексея Батракова в нынешнем сезоне Мир РПЛ.
– Конечно, Батраков молодец. Он выглядит очень достойно, но Алексей расстроил меня в матче с «Краснодаром». Он вообще ничего не мог сделать.
Чтобы понять, насколько загорелась его звезда, надо посмотреть больше ключевых матчей с его участием. Проверку «Краснодаром» он не прошел – почти все потерял и вообще смотрелся не очень. Да, забил два гола «Оренбургу», но надо понимать, что это другой уровень.
– Не грустно, что за Батраковым может прийти «Зенит»?
– Если «Зенит» предложит хорошую цену, то, пожалуйста, пусть покупает. Если «Зенит» предложит за Батракова 20 миллионов – пусть берет, для «Локомотива» это будет отличная сделка, – сказал бывший полузащитник «Локомотива».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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