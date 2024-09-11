Батраков считает, что у российских игроков есть проблемы с психологией: «Может, что-то не так делается на детском уровне. Европейцы не зажаты, от этого у них все получается»

Алексей Батраков ответил на вопрос о психологии российских игроков.

– Валерий Карпин говорит, что у российских футболистов есть проблемы с психологией. Согласны с этим тезисом?

– Да. Мне кажется, если посмотреть на менталитет европейских игроков, у них как будто есть только одна установка: ничего не бояться и победить. Видно, что они не зажаты, и от этого у них все получается.

Не знаю, с чем именно связаны проблемы у российских игроков, может, что-то не так делается на детском или юношеском уровнях.

– Есть ли в «Локомотиве» штатный психолог?

– Есть.

– Как часто его услугами пользуются футболисты? Обращались ли вы?

– Пока не обращался. Но знаю, что у нас в клубе есть игроки, которые обращались. В принципе, знаю футболистов, которые регулярно ходят к психологу.

– То есть ничего зазорного в этом не видите?

– Вообще нет. Считаю, что это нормально. Возможно, придет момент, когда тоже воспользуюсь, но пока нет, – заявил полузащитник «Локомотива».