Батраков считает, что у российских игроков есть проблемы с психологией: «Может, что-то не так делается на детском уровне. Европейцы не зажаты, от этого у них все получается»
– Валерий Карпин говорит, что у российских футболистов есть проблемы с психологией. Согласны с этим тезисом?
– Да. Мне кажется, если посмотреть на менталитет европейских игроков, у них как будто есть только одна установка: ничего не бояться и победить. Видно, что они не зажаты, и от этого у них все получается.
Не знаю, с чем именно связаны проблемы у российских игроков, может, что-то не так делается на детском или юношеском уровнях.
– Есть ли в «Локомотиве» штатный психолог?
– Есть.
– Как часто его услугами пользуются футболисты? Обращались ли вы?
– Пока не обращался. Но знаю, что у нас в клубе есть игроки, которые обращались. В принципе, знаю футболистов, которые регулярно ходят к психологу.
– То есть ничего зазорного в этом не видите?
– Вообще нет. Считаю, что это нормально. Возможно, придет момент, когда тоже воспользуюсь, но пока нет, – заявил полузащитник «Локомотива».
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