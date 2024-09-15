Генич об отмененном пенальти «Ростова» в матче с «Краснодаром: «Как можно звать на такой момент? Ну там вообще нет повода для назначения»
Константин Генич высказался по поводу пенальти в матче «Ростова» с «Краснодаром».
На 12-й минуте судья Василий Казарцев указал на 11-метровую отметку в пользу «Ростова», посчитав, что защитник краснодарцев Диего Энрике Коста сыграл рукой в своей штрафной. Однако арбитр отменил первоначальное решение, когда посмотрел повтор эпизода на мониторе и определил, что мяч попал в руку, но она была прижатой. «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0
«Как можно звать на такой момент? Ну там вообще нет повода для назначения», – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.
На данный момент «Краснодар» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Ростов» находится на седьмой строчке, заработав 11 очков.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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