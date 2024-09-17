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  • Директор «Ростова» Рыскин о судействе в РПЛ: «Пытаются все время жонглировать. То ВАР вмешивается, то надо играть до конца. Я прошу лишь единых трактовок»
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Директор «Ростова» Рыскин о судействе в РПЛ: «Пытаются все время жонглировать. То ВАР вмешивается, то надо играть до конца. Я прошу лишь единых трактовок»

Алексей Рыскин высказался о судействе в матче «Ростова» с «Краснодаром».

Ранее Валерий Карпин выразил непонимание эпизода с отменой пенальти в матче 8-го тура Мир РПЛ, где ростовчане уступили со счетом 0:2. На 12-й минуте встречи судья Василий Казарцев указал на 11-метровую отметку в пользу «Ростова», посчитав, что защитник краснодарцев Диего Энрике Коста сыграл рукой в своей штрафной. Однако арбитр отменил первоначальное решение, когда посмотрел повтор эпизода на мониторе, и определил, что мяч попал в руку, но она была прижатой. За ВАР на матче отвечал Кирилл Левников.

«Перед нами пытаются все время жонглировать. В тех или иных случаях нам говорят, что ВАР не вмешался, так как момент был недостаточно явным для того, чтобы вмешаться. В этой ситуации в матче с «Краснодаром» судья свистнул пенальти, и как минимум по тому повтору, который разместил у себя в канале Валерий Георгиевич, момент является спорным. Нам раньше объясняли, что в такие моменты ВАР не имеет права вмешиваться. Почему тогда вмешивается сейчас?

Я даже не хочу спорить о том, рука это или нет. Судьи формулируют и трактуют эти моменты как хотят. Я прошу лишь единых трактовок, с самого начала чемпионата прошу.

А тут периодически раз за разом случаются моменты, когда нам говорят: «Здесь ВАР не мог вмешиваться, это неочевидный момент, судья все видел, он принял решение». Но в данном эпизоде судья видел момент, принял решение и ВАР вмешивается! Это что, очевидный момент? Это же дискуссионный эпизод, как минимум.

Также удивил момент, когда отменили гол в ворота «Краснодара», хотя идет борьба. По всем их рекомендациям надо дать доиграть эпизод, а уже постфактум, в случае чего, ВАР вмешивается или лайнсмен поднимает флажок. Тут вообще неочевидная история была – фол это или нет. По мне, это вообще не нарушение. Если ЭСК в эпизоде Гоцука с Касинтурой сказал, что это нормальное единоборство, то момент с голом Роналдо – вообще не фол. Это даже не касание. Тогда на основании чего и каких рекомендаций судья прерывает атаку? Свисток звучит за долю секунды до удара. Пусть глава судейского департамента это прокомментирует.

Вы в одном туре говорите так, а в другом иначе: то ВАР вмешивается, то нет, то надо играть до конца, то останавливаете голевую атаку до удара с неочевидным фолом», – сказал спортивный директор «Ростова».

Карпин об отмене пенальти в матче с «Краснодаром»: «Почему ВАР позвал судью?! Рука прижата? Мяч не попал в локоть? Не было движения рукой? Очень интересен ответ ЭСК»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoВалерий Карпин
logoКраснодар
Милорад Мажич
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logoЭгаш Касинтура
logoРоналдо дос Сантос
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