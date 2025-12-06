«Челси» не побеждает 3 матча подряд – 2 ничьих, 1 поражение. Дальше – игра с «Аталантой» в ЛЧ
У «Челси» нет побед в 3 последних матчах.
«Челси» не побеждает три матча подряд.
Сегодня команда Энцо Марески сыграла вничью с «Борнмутом» в 15-м туре АПЛ – 0:0. Перед этим «синие» уступили «Лидсу» (1:3) и поделили очки с «Арсеналом» (1:1).
9 декабря лондонский клуб встретится с «Аталантой» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
