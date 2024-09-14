Карпин после 0:2 с «Краснодаром»: «Если я скажу 50% про судейство, меня пожизненно дисквалифицируют. Лет через пять уйду на пенсию и все расскажу про них»
– Причина – в двух штрафных. В чужой штрафной не забиваем, в своей штрафной привозим. В первом тайме игра понравилась, «Ростов» играл в футбол.
– Почему отсутствовал Комличенко?
– Травмирован.
– Сегодня была духота, жара и тайфун у ворот «Краснодара», почему не забили?
– Жары и духоты не было, здесь была сказка, а не погода. Почему не забили? Не смогли.
– Что скажете о судействе?
– Не очень хочется об этом говорить. Если я скажу 50% про судейство и про сегодняшнее, то меня пожизненно дисквалифицируют. Лет через пять уйду на пенсию и все расскажу про них, – заявил главный тренер «Ростова».
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
Казарцев назначил пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Краснодаром» за руку Косты, но отменил его, посмотрев повтор
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