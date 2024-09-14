Карпин после 0:2 с «Краснодаром»: «Если я скажу 50% про судейство, меня пожизненно дисквалифицируют. Лет через пять уйду на пенсию и все расскажу про них»

Валерий Карпин объяснил поражение «Ростова» от «Краснодара» (0:2).

– Причина – в двух штрафных. В чужой штрафной не забиваем, в своей штрафной привозим. В первом тайме игра понравилась, «Ростов » играл в футбол.

– Почему отсутствовал Комличенко?

– Травмирован.

– Сегодня была духота, жара и тайфун у ворот «Краснодара», почему не забили?

– Жары и духоты не было, здесь была сказка, а не погода. Почему не забили? Не смогли.

– Что скажете о судействе?

– Не очень хочется об этом говорить. Если я скажу 50% про судейство и про сегодняшнее, то меня пожизненно дисквалифицируют. Лет через пять уйду на пенсию и все расскажу про них, – заявил главный тренер «Ростова».

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым .

Казарцев назначил пенальти в пользу «Ростова» в матче с «Краснодаром» за руку Косты, но отменил его, посмотрев повтор