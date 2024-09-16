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  • Тренер «Акрона» Тедеев о Дзюбе: «Глубоко верующий человек, как и я. Это самое главное, что мне понравилось. Артем – победитель и настоящий профессионал»
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Тренер «Акрона» Тедеев о Дзюбе: «Глубоко верующий человек, как и я. Это самое главное, что мне понравилось. Артем – победитель и настоящий профессионал»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о трансфере Артема Дзюбы.

36-летний нападающий подписал контракт с тольяттинским клубом до конца сезона. 

– Мне позвонил спортивный директор нашего клуба Арам Задоян, который спросил меня, как я смотрю на приход Дзюбы. Для меня это было неожиданно, я думал, что Артем будет выбирать клуб с какими‑то традициями определенными. Но когда мне сказали о возможности подписать его, то я сразу дал согласие.

– Какие сложились первые отношения с Дзюбой?

– Мы успели с ним пообщаться о жизни, нашли много общего. Самое главное, что мне понравилось – он глубоко верующий человек, как и я. Это приятно удивило. Также обсудили, как мы будет двигаться дальше.

Артем – человек-победитель и настоящий профессионал, и мы вместе будем стремиться к успехам. Дзюба будет делать все от себя зависящее, чтобы вернуться в оптимальную форму, – сказал Тедеев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoАкрон
религия
logoЗаур Тедеев
Арам Задоян
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