Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о трансфере Артема Дзюбы.

36-летний нападающий подписал контракт с тольяттинским клубом до конца сезона.

– Мне позвонил спортивный директор нашего клуба Арам Задоян, который спросил меня, как я смотрю на приход Дзюбы. Для меня это было неожиданно, я думал, что Артем будет выбирать клуб с какими‑то традициями определенными. Но когда мне сказали о возможности подписать его, то я сразу дал согласие.

– Какие сложились первые отношения с Дзюбой?

– Мы успели с ним пообщаться о жизни, нашли много общего. Самое главное, что мне понравилось – он глубоко верующий человек, как и я. Это приятно удивило. Также обсудили, как мы будет двигаться дальше.

Артем – человек-победитель и настоящий профессионал, и мы вместе будем стремиться к успехам. Дзюба будет делать все от себя зависящее, чтобы вернуться в оптимальную форму, – сказал Тедеев .