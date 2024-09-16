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  • Дзюба об ассисте в 1-м матче за «Акрон»: «Все идет в копилку. Не забывайте, что у меня еще цель догнать и перегнать Лоськова по «гол+пас»
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Дзюба об ассисте в 1-м матче за «Акрон»: «Все идет в копилку. Не забывайте, что у меня еще цель догнать и перегнать Лоськова по «гол+пас»

Артем Дзюба заявил, что гонится за рекордом Дмитрия Лоськова.

36-летний нападающий дебютировал за «Акрон» в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Химками» (3:0) и отметился голевой передачей. 

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Лоськов является рекордсменом чемпионатов России по системе «гол+пас» с 265 (120+145) баллами. У Дзюбы стало 256 (160+96) баллов. 

«Я уже говорил, что футбол – командный вид спорта, и тут одно зависит от другого. Если я буду только на себя играть, ни к чему хорошему это не приведет. Мне не нужны голы в ситуации, когда команда проигрывает.

Люди, которые называют меня эгоистом, просто не обращали внимания, что отдавать передачи я люблю не меньше, чем забивать. И, кстати, не забывайте, что у меня еще есть цель догнать и перегнать Лоськова по «гол+пас». Поэтому все идет в копилку.

Я всегда получал удовольствие от голевых передач, а Хубулов был в лучшей позиции. Посмотрел этот момент на повторе и отметил, что принял верное решение», – сообщил Дзюба. 

Сразу ассист Дзюбы: не пожадничал в стиле Роналду. Цель рядом – 100 голевых

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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logoпремьер-лига Россия
рекорды
logoМатч ТВ
logoВладимир Хубулов
logoАкрон
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