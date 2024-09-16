Дзюба о своем трансфере в «Зенит» и переходе Соболева: «Разные ситуации, никаких параллелей. Лучшим сравнением будет посмотреть, сколько он забьет и отдаст»
Артем Дзюба сравнил свой переход в «Зенит» с трансфером Александра Соболева.
Соболев перешел в петербургский клуб из «Спартака» в конце августа.
– Многие сравнивают трансфер Соболева в «Зенит» с вашим переходом в питерский клуб.
– Вообще разные ситуации. Как и мы с Соболевым в принципе разные. Никаких параллелей не может быть. У него свой путь, а у меня – свой. С кем-то сравнивать смысла нет.
– Совсем не видите сходства?
– Наверное, будут сравнивать по антропометрическим данным. Думаю, что лучшим сравнением будет посмотреть, сколько Соболев забьет и отдаст, когда уже отыграет какой-то период за «Зенит».
– Самое смешное сравнение про себя, которое вы слышали?
– Питер Крауч, – сказал нападающий «Акрона».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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