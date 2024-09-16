Агент Дзюбы о вариантах игрока: «Звонили из Турции, Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии. По деньгам предлагали больше, чем в России. Но у Артема были иные приоритеты»
Агент Артема Дзюбы заявил, что у игрока были предложения из 4 зарубежных стран.
В последний день работы трансферного окна в Мир РПЛ 36-летний нападающий стал игроком «Акрона».
«Конкретных переговоров с клубами за границей не было. Были звонки из Турции, из Китая (не из команды Слуцкого, потому что все знают, что там лимит), из ОАЭ и из команды из Высшего дивизиона Саудовской Аравии.
Естественно, по деньгам предварительные предложения были больше, чем те, которые будет получать Артем в России, но мы даже не переходили к каким-либо конкретным переговорам, потому что приоритеты у Артема были иные», – сказал Леонид Гольдман.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости