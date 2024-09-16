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  • Агент Дзюбы о вариантах игрока: «Звонили из Турции, Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии. По деньгам предлагали больше, чем в России. Но у Артема были иные приоритеты»
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Агент Дзюбы о вариантах игрока: «Звонили из Турции, Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии. По деньгам предлагали больше, чем в России. Но у Артема были иные приоритеты»

Агент Артема Дзюбы заявил, что у игрока были предложения из 4 зарубежных стран.

В последний день работы трансферного окна в Мир РПЛ 36-летний нападающий стал игроком «Акрона». 

«Конкретных переговоров с клубами за границей не было. Были звонки из Турции, из Китая (не из команды Слуцкого, потому что все знают, что там лимит), из ОАЭ и из команды из Высшего дивизиона Саудовской Аравии.

Естественно, по деньгам предварительные предложения были больше, чем те, которые будет получать Артем в России, но мы даже не переходили к каким-либо конкретным переговорам, потому что приоритеты у Артема были иные», – сказал Леонид Гольдман

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoЛеонид Слуцкий
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Турция
logoвысшая лига Китай
logoвысшая лига ОАЭ
logoШанхай Шеньхуа
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoМатч ТВ
деньги
logoАкрон
Леонид Гольдман
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