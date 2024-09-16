Дзюба о переходе в «Акрон»: «Ночь бессонная была, нужно было взвесить все. Уважаемые люди сказали, что надо. Да и сам бы жалел, если бы выбрал ничего не делать»

Артем Дзюба высказался о своем переходе в «Акрон».

36-летний нападающий дебютировал за новую команду в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Химками» (3:0) и отметился голевой передачей.

«Я очень соскучился по РПЛ, спасибо зрителям за такое теплое приветствие, когда так встречают, очень приятно, все не зря. Очень важно, что победили, как команда в целом выглядели достойно, это один из наших конкурентов за борьбу за выживание, мы хотим как можно дальше оттуда уйти.

Долго ли решался на переход в «Акрон »? Ночь бессонная была у меня, да, нужно было взвесить все, уважаемые люди поддержали меня, сказали, что надо, мое окружение тоже, поэтому у меня уже не оставалось выбора.

Да и сам бы я, наверное, жалел бы, если бы выбрал ничего не делать. Рад, что сделал правильный выбор», – сказал Дзюба .

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