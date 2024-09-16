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Генсек РФС Митрофанов: «Практически все органы власти, за исключением Минздрава, готовы к возвращению пива на стадионы. Работа ведется»

В РФС ответили на вопрос о возможной продаже пива на стадионах в России.

– Летом глава РПЛ Александр Алаев выразил уверенность, что пиво обязательно вернется на стадионы, работа ведется. Как здесь обстоит ситуация на данный момент? Вы тоже оптимистичны в таком прогнозе?

– Александр Александрович абсолютно прав – работа ведется. Более того, в настоящий момент практически все органы государственной власти, за исключением Министерства здравоохранения, готовы к возвращению пива на стадионы. В том числе условием появления пива на спортивных объектах ряд органов власти видит в использовании на этих объектах системы СИБ. То есть это те соревнования, где используется система идентификации болельщиков, а не любые.

Но вопрос действительно продолжает быть дискуссионным. С одной стороны, мы понимаем озабоченность Министерства здравоохранения. С другой стороны, количество пива, которое может быть выпито на стадионе, объективно не такое большое. При этом употребление этого же и других напитков в барах при просмотре спортивных событий как раз никак не регулируется.

Но вопрос обсуждается, мы должны с уважением относиться к позиции органов власти. Поэтому диалог ведется. Он ведется и на площадке Государственной Думы. Мы надеемся, [повлияют] в том числе те «обещания», которые давались футболу.

Пиво, наверное, само по себе не сильно поспособствует привлечению какой-то доходности, но повлияет на посещаемость с той точки зрения, что посещение стадиона превратится в некое мероприятие, где условно можно еще и с друзьями посидеть. А это, конечно, будет способствовать росту доходов клубов, что важно, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoМаксим Митрофанов
logoАлександр Алаев
алкоголь и спорт
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